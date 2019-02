Witte ballonnen en klasgenoten in tranen: school neemt afscheid van verongelukte Nicolas (18) Alexander Haezebrouck

22 februari 2019

19u21 11 Menen Leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege in Menen, waar Nicolas Rogier (18) les volgde, hebben emotioneel afscheid genomen van hun verongelukte vriend. “We zullen je altijd blijven herinneren”, zei een klasgenote.

Tijdens de speeltijd om 15 uur was er een afscheidsmoment voor Nicolas, die vorig weekend in de nacht van vrijdag op donderdag met zijn fiets werd doodgereden op de autosnelweg. Ook de ouders van Nicolas en zijn zus Morgane waren aanwezig op het afscheidsmoment. “Nico, je was het zonnestraaltje van de klas”, las een klasgenote van Nicolas voor. “Alles is anders zonder jou. Je kon ons allemaal ontelbare keren doen lachen met je grappen of je stuntelige moves. Je haalde altijd het beste uit alles. Een groepswerk maken met jou was telkens een feest. Echt afscheid nemen zal nooit lukken. Slaap zacht lieve Nicolas.”

Boom planten

Alle leerlingen stonden in een cirkel, velen van hen konden hun tranen niet bedwingen. Zeker bij de klasgenoten van Nicolas en zijn zus Morgane liepen de emoties hoog op. Een trompettist bracht een ode bracht aan de tiener, waarna de directeur het woord nam. “De herinneringen aan jou dragen we altijd mee”, zei een zichtbaar geëmotioneerde directeur Mathieu Dehaene. “Om aan Nicolas te blijven denken, planten we een boom die in de zithoek zal staan. Die boom is een teken van leven en zal voor altijd symbool staan voor Nicolas.” Na het afscheidsmoment lieten de klasgenoten van Nicolas en de klas van zus Morgane samen met de ouders witte ballonnen op. Zij gingen ook nog samen naar de kapel voor een intiem afscheidsmoment.

Zaterdag uitvaart en afscheidsmoment bij KSA

Zaterdag gaat de officiële uitvaart van Nicolas Rogier door om 9.30 uur in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk. In de namiddag om 14 uur houdt ook de KSA waar Nicolas leider was een afscheidsmoment. Ze zullen een minuut stilte houden en witte ballonnen oplaten.

Hoe het ongeval met Nicolas precies kon gebeuren, is nog altijd niet helemaal duidelijk. De jongen ’s belandde nachts op de terugweg van een fuif in Gullegem met zijn fiets op de autosnelweg. Daar werd hij gegrepen door een auto die de jonge fietser niet meer kon ontwijken.