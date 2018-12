Winkelen in Menen kan deze maand veel geld opbrengen Xavier Coppens

03 december 2018

10u24 3 Menen Wie deze maand gaat winkelen in één bij de aangesloten handelaars van Shop en Beleef uit Menen, Lauwe en Rekkem kan veel geld verdienen.

Sinds zaterdag is de eindejaarsactie weer gestart. Dat betekent dat je bij de aangesloten handelaars per aankoop van 5 euro een stempel krijgt op je spaarkaart van twintig vakjes. Met een volle spaarkaart maak je kans om de hoofdprijs, een Citroën C1, te winnen. “Onze prijzenpot is veel groter dan de wagen alleen”, benadrukt bestuurslid Dirk Deleye. “We mogen ook 10.000 euro aan waardebonnen verdelen. Er is een bon van 1.500 euro, drie van 1.000 euro en 200 van 25 euro. Tijdens Kerst in Menen op 21 december verloten we nog eens twee bonnen van 250 euro. Dat betekent dat we deze maand heel wat klanten gelukkig kunnen maken.” De campagne loopt tot het einde van de maand. Volle spaarkaarten moeten tegen 3 januari binnengebracht worden. De prijswinnaars worden op 8 januari bekendgemaakt. Meer info via www.shopenbeleef.be