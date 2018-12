West-Vlaamse gouverneur wil niet dat er nog alcohol verkocht wordt langs snelwegen in Vlaanderen

Hans Verbeke

01 december 2018

22u23 0 Menen De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé pleit voor een totaalverbod op de verkoop van alcohol in shops bij tankstations langs de autosnelwegen in Vlaanderen. “Wat daar over de toonbank gaat, wordt meestal gedronken tijdens het rijden. Dat is onverantwoord.”

In het West-Vlaamse Rekkem is vanavond de start gegeven van de ‘Verkeersveilige Week en Nachten’ waarbij vanaf vandaag tot en met volgend weekend extra verkeersacties worden gehouden. De focus bij die controles ligt vooral bij alcohol. West-Vlaanderen is in ons land al jaren de slechtste leerling van de klas als het gaat over alcoholmisbruik in het verkeer.

“We zetten nochtans hard in op sensibilisering en controleacties”, zegt gouverneur Carl Decaluwé, “en zullen dat ook blijven doen. Ik pleit op dat vlak voor een nultolerantie. En hardleerse overtreders moeten strenger aangepakt worden, bijvoorbeeld door het sneller opleggen van een alcoholslot.”

Volgens Decaluwé mag ook de impact van de verkoop van alcohol langs autosnelwegen niet onderschat worden omdat die vaak bedoeld is om te verbruiken tijdens het rijden. “Dat is nog straffer dan thuis of op restaurant drinken en dan de baan opgaan”, zegt de gouverneur. “Wie gedronken heeft, moet zorgen dat hij of zij een bob heeft die zorgt voor een veilige thuiskomst. Een taxi bellen, is ook een mogelijkheid maar die zijn vaak duur. Het zou daarom een goed idee zijn, mocht de overheid fiscale stimulansen lanceren, bijvoorbeeld in de vorm van taxicheques.”