Werken met gasbrander in garage lopen verkeerd: weduwnaar (82) verbrand in het gezicht Hulpdiensten vragen ramen en deuren dicht te houden omwille van vrijgekomen asbestdeeltjes Hans Verbeke

04 januari 2019

19u11 0 Menen Een hevige brand heeft vrijdagnamiddag in de Vaubanstraat in Menen enkele garages vernield. Dat gebeurde toen er iets misliep met een gasbrander waarmee Julien Verfaille (82) in een van de garages aan het werk was. De weduwnaar raakte gewond in het gezicht.

Sinds jaar en dag voert Julien Verfaille nu en dan karweitjes uit in zijn garage, de laatste in een rij die gelegen is in de Vaubanstraat. De 82-jarige man woont vlakbij, het hoekje om in de Arsenaalstraat. Ook vrijdagnamiddag was hij aan de slag in zijn garage, onder meer met een gasbrander. Op een bepaald moment ging daar iets mee mis, waardoor er brand ontstond. Julien Verfaillie, die bijna twee jaar geleden zijn echtgenote Jacqueline Simpelaere verloor, kon ontkomen maar liep wel lichte brandwonden op, voornamelijk in het gezicht. De man werd voor verzorging weggebracht. De brand werd vrijwel onmiddellijk opgemerkt door tal van mensen die aanwezig waren in het vlakbij gelegen politiecommissariaat op het Leopoldplein. Een commissaris snelde naar buiten met een grote brandblusser om de vlammen te lijf te gaan. “Maar toen ik er bijna was, riep een van mijn collega’s me toe dat de brandende garage aangebouwd was bij een hoogspanningscabine”, zegt de man. “Bovendien laaiden de vlammen al hoog op. Daarom besloot ik geen risico meer te nemen en op mijn stappen terug te keren.”

Asbesthoudende golfplaten baren de hulpdiensten zorgen

Toen de brandweer arriveerde, woedde de brand in alle hevigheid. De vlammen hadden zich intussen via het dakgebinte verspreid naar enkele naastliggende garages. De grote rookpluim waarmee de brand gepaard ging, was kilometers in de omtrek te zien. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar moest nog geruime tijd nablussen. Dat de garages bedekt waren met asbesthoudende golfplaten, baarde de hulpdiensten zorgen. De blussers en politiemensen deden prompt mondmaskers aan. In de omgeving werden bewoners gevraagd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie van hun woning uit te schakelen. Tijdens de bluswerken arriveerde een sip kijkende Menenaar. “Julien zou drie zetels van mij in het nieuw steken”, zegt de man. “Ik heb ze vorige week nog zelf in zijn garage gezet. Nu schiet er niks meer van over.” Na de bluswerken werd, omwille van het asbestprobleem, het doodlopend stukje van de Vaubanstraat afgesloten. Wie daar een garagebox gebruikt, kan er tijdelijk niet meer terecht. De bewoners van drie huizen (waaronder Julien Verfaille) werden ingelicht dat er in hun tuinen asbesthoudend afval ligt waar ze af moeten blijven, in afwachting van opruiming door een gespecialiseerd bedrijf. Ook een bedrijf vlakbij kreeg dezelfde melding.