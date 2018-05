Werken eerste kunstgrasveld gestart 07 mei 2018

Via woonbedrijf AGB is de stad Menen gestart met de aanleg van het eerste kunstgrasveld op het eerste plein van voetbalclub KSCT Menen.





Het project zal de stad 850.000 euro kosten. "In die prijs is ook de aanleg van een nieuwe looppiste van vierhonderd meter, ruimte om te kogelstoten, ver- en hoogspringen, vier nieuwe kleedkamers, scheidsrechterslokalen met douches en sanitair inbegrepen", weet schepen Eddy Lust (Open Vld). Door de aanleg van een eerste kunstgrasveld kan het tekort aan terreinen voor kampioen KSCT Menen opgevangen worden. "Nu wordt het hoofdveld maar om de veertien dagen gebruikt voor de wedstrijd van de eerste ploeg."





De werken komen ook geen dag te vroeg voor atletiekclub RTOM, die al zeventien jaar wacht op een nieuwe piste. Tegen het nieuwe seizoen moet het kunstgrasveld bespeelbaar zijn. (XCR)