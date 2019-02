Weinig positieve ademtesten tijdens weekendcontrole VHS

04 februari 2019

19u04 3

Afgelopen weekend werd in de politiezone Grensleie nog maar eens een controleactie gehouden tegen rijden onder invloed. Dat was het geval op de Plaats in Ledegem, het Hoornwerk in Menen en langs de Kortrijkstraat in Wevelgem. Dik tachtig mensen moesten een ademtest afleggen. Slechts één iemand blies positief, vier anderen lieten een resultaat in de alarmfase noteren. Eén automobilist speelde zijn voertuig kwijt voor een reeks inbreuken. De verzekering bleek niet in orde en de man had ook geen rijbewijs. Dat was vervallen na een veroordeling door de politierechtbank. De man kon het rijbewijs alleen terugkrijgen als hij met succes opnieuw het theoretisch rijexamen had afgelegd maar dat bleek niet het geval. De politie zwierde ook een bestuurder op de bon omdat hij door het rode licht reed.