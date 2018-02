Wéér (vlucht)auto gedumpt in brand gestoken 09 februari 2018

Langs de Murissonstraat in Rekkem hebben gangsters woensdagnacht een BMW X6 gedumpt en in brand gestoken. Mogelijk gaat het om een voertuig dat dinsdagmorgen gebruikt werd bij een ramkraak in Rijsel. Vorige week werd, ook in de Murissonstraat, een kleine Peugeot in brand gestoken. Criminelen proberen op die manier sporen uit te wissen.





Jozef Deleu (80), stichter van Ons Erfdeel, en zijn echtgenote werden rond half drie uit hun slaap gehaald door lawaai. Toen het echtpaar buiten keek, zagen ze op de parkeerstrook voor hun eigendom een auto in lichterlaaie staan. De brandweer kreeg het vuur niet zomaar onder controle. Telkens de brand geblust leek, flakkerden de vlammen weer op. Mogelijk wijst dat op het gebruik van brandversnellers. Na een tijdje raakte het vuur toch gedoofd. Het voertuig, meer dan waarschijnlijk een BMW X6, brandde helemaal uit. Het lijdt weinig twijfel dat het voertuig er gedumpt werd en in brand gestoken, net zoals vorige week bij klaarlichte dag ook het geval was. Een bezoekster van de zorgresidentie Fievez Beyens zag vrijdag hoe een man een auto in brand stak die hij even voordien op een veld had geparkeerd.





Op zaterdag 20 januari werd dan weer in Wervik een klein bestelwagentje in brand gestoken. Dat gebeurde 's nachts. Het is een tactiek van gangsters om sporen uit te wissen nadat de voertuigen werden gebruikt om criminele feiten te plegen. De BMW die woensdagnacht voor de woning van Jozef Deleu in vlammen opging, werd mogelijk drie dagen geleden gebruikt bij een ramkraak in Rijsel. In het oude stadsgedeelte reed toen iets voor vijf uur een Renault Clio de glazen toegangsdeur van een exclusieve boetiek aan diggelen. Drie gemaskerde daders gristen een grote hoeveelheid herenkleding mee en gooiden die in de koffer van hun vluchtauto, een BMW van het type dat in Rekkem uitbrandde. De Renault Clio, een gestolen voertuig, werd achtergelaten.





