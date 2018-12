Wéér poging brandstichting in ijssalon

02 december 2018

Onbekenden hebben zaterdagmorgen rond half zeven geprobeerd brand te stichten aan de voorgevel van ijssalon Veronique, langs de Rijselstraat in Menen. Het gaat vermoedelijk om aanmaakblokjes die in brand werden gestoken aan een rolluik van de zaak. Daardoor werd wat schade veroorzaakt maar het vuur doofde uiteindelijk vanzelf. Recent werd al geprobeerd brand te stichten aan het ijssalon. Wie daarvoor verantwoordelijk is, wordt onderzocht door de politie.