Wéér brand bij Trappen Verschaeve 16 april 2018

De brandweer is gisterenmorgen rond 8.45 uur moeten uitrukken naar trappenbedrijf Verschaeve langs de Schonekeerstraat in Lauwe. Daar was brand ontstaan in een afvalbunker. Dat veroorzaakte echter ook elders in het bedrijf voor nogal wat rookontwikkeling, tot in enkele silo's toe. De blussers waren een tijdje aan de slag in het bedrijf voor ze weer naar de kazerne konden. De schade bleef beperkt. In het verleden waren er ook al soortgelijke brandjes in het bedrijf. (VHS)