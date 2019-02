Wéér betrapt: alcoholslot voor dronken trucker VHS

13 februari 2019

Johan C., een man die eerder al werd veroordeeld voor rijden onder invloed en vluchtmisdrijf, moet een jaar lang met een alcoholslot rijden. Dat besliste de politierechter. Op 6 oktober vorig jaar moest de man ’s avonds laat in Menen aan de kant voor een alcoholcontrole. Dat kwam niet goed uit, want C. had die avond flink gedronken. Daar kon de rechter niet mee lachen. Naast het rijden met een alcoholslot veroordeelde hij de vrachtwagenchauffeur ook tot een rijverbod van een maand. C. moet ook 1.400 euro boete betalen.