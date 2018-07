Ward (17) mag naar Olympische Jeugdspelen Geluwnaar houdt eer van turnkring vaste vuist hoog JOYCE MESDAG

17 juli 2018

02u46 0 Menen Ward Claeys (17) uit Geluwe heeft een ticket beet voor de Youth Olympic Games. Ward was 9 jaar geleden bij de eerste drie leerlingen van de topsportschool in Lauwe, een initiatief van turnkring Vast Vuist en GBS Lauwe, waardoor leerlingen al van in de lagere school op topsportniveau kunnen turnen.

Ward zette zijn eerste sportieve stappen in het volleybal, de favoriete sport van zijn vader, maar al snel bleek dat hij andere talenten had. "Telkens ik achter een bal aan moest hollen, deed ik radslagen in plaats van gewoon te lopen", lacht Ward. "De trainer heeft me toen maar naar de turntraining vlakbij gestuurd, want dat leek hem meer iets voor mij."





Passie

En zo komt het dat Ward al in de tweede kleuterklas zijn eerste koprollen maakte. "Turnen is echt mijn passie", vertelt hij. "Weinig andere sporten bieden zoveel variatie als het turnen. Je leert altijd nieuwe technieken en bewegingen, en elk toestel is anders. Nieuwe oefeningen aanleren is bovendien altijd een klein beetje 'eng', maar dat is net het leuke aan de sport." In 2009 zetten turnclub Vaste Vuist in Lauwe en GBS Lauwe een topsportproject op poten. Beloftevolle turners konden na testen van de overheid een statuut krijgen dat hen een aantal uren per week vrijstelde van de lessen in de basisschool. Die uren konden ze trainen. "Omdat het bij turnen van groot belang is dat de sporter al op een erg jonge leeftijd een zeker niveau haalt", zo vertelde trainer Peter Becquart. Ward Claeys was bij de eerste drie leerlingen die op die manier al in de basisschool de kans kreeg om in een topsportregime te stappen. "We zijn uiteraard enorm fier op Ward", zegt Dries Defossez, voorzitter van turnclub Vaste Vuist Lauwe. "En we durven wel te stellen dat ons topsportschoolconcept een positieve bijdrage heeft geleverd bij zijn prestaties nu. Turnster Cindy Vandenhole (Belgisch kampioene 2015, nvdr.) was een eerste succesverhaal van onze school. Met Ward hebben we al een tweede succesverhaal, en dat is de mensen bij de Gymfederatie ook niet ontgaan. Die moedigen ons aan om ook samen te werken met een middelbare school. Want nu moeten turners die voor een topsportregime kiezen vanaf het derde middelbaar naar Gent."





Ook Ward loopt school in Gent. Hij wist zijn ticket voor de Youth Olympic Games te scoren op een internationale kwalificatiewedstrijd in Baku in Azerbeidzjan. Hij is de enige Belgische mannelijke turner die aan deze Olympische Spelen voor de jeugd mag deelnemen. "Ik zal er aan de zes toestellen oefeningen doen, en hopelijk in de finale geraken van minstens één van die toestellen." De wedstrijd vindt plaats in Argentinië, in oktober. "Ik durf niet zeggen dat er na dit zeker een ticket voor de Olympische Spelen inzit, maar het is elk geval iets waar ik naartoe wil werken."