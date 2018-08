Wandelen in het spoor van Serge Berten PAD HERDENKT LEVEN VAN VERMOORDE SCHEUTIST XAVIER COPPENS

17 augustus 2018

02u34 0 Menen Behalve een park en een gedenksteen krijgt de vermoorde Menenaar Serge Berten nu ook een wandelpad van zes kilometer langs plaatsen die iets vertellen over zijn leven. Het pad wordt zondag officieel geopend in de aanwezigheid van zijn moeder Agnes (91), en broers Luc, Stefaan en Patrick.

Op 19 januari 1982 verdween Serge Berten spoorloos in Guatemala. Zesendertig jaar na zijn dood is de Menenaar nog niet vergeten. Met dank aan diens familie, maar vooral aan het Serge Bertencomité. Menenaar Serge Berten vertrok in 1975 in opdracht van Scheut naar Guatemala, waar een burgeroorlog woedde tussen de grootgrondbezitters en het uitgebuite volk. "Mijn broer koos de kant van het volk en keerde in augustus 1981 terug naar België, omdat onze broer Luc trouwde", vertelt Patrick Berten(59) "We vroegen hem in Menen te blijven, maar hij wilde de mensen niet in de steek laten. In september vertrok hij opnieuw. We zouden hem nooit meer terugzien." Het lichaam van Serge Berten werd nooit gevonden, maar naar verluidt werd hij ontvoerd, gefolterd en gedood door het leger, dat de kant koos van de grootgrondbezitters.





De moord op Serge tekende de familie Berten. Vader Roger, die vijf jaar geleden stierf, verwerkte zijn verdriet in zijn eentje. Moeder Agnes was erg emotioneel.





"Na zijn dood was ze nooit meer dezelfde. Mijn broer was zeven jaar ouder. Zo goed heb ik hem niet gekend, maar ik herinner me wel dat hij me begeleidde naar Kortrijk toen ik er voor het eerst naar school ging. Het was een leiderstype en een bekwame, geëngageerde man. Stil en verzoenend." De voorbije 35 jaar heeft de familie hemel en aarde verzet om de ware toedracht te kennen van de moord op Serge. Tot tweemaal toe gingen de ouders naar Guatemala, maar nooit kwamen ze te weten wat er na de ontvoering exact gebeurd is met Serge. Het drama bleef men in Menen jaarlijks herdenken. Met dank aan de geëngageerde mensen van het Serge Bertencomité. Na het Serge Bertenpark en een gedenksteen krijgt de vermoorde scheutist nu een Serge Bertenpad. Dat is een wandelpad van zes kilometer dat start en eindigt aan de ingang van het Serge Bertenpark. "Er wordt halt gehouden aan het geboortehuis. Dat was in de Volkslaan, waar nu woonzorgcentrum Andante is. De wandelaars passeren ook de nieuwe begraafplaats waar mijn man begraven ligt. En aan de gedenksteen vertelt de folder over het levenswerk van Serge. Ik ben blij dat onze Serge niet vergeten wordt", zegt een kranige Agnes.





Fotozoektocht

Het bewegwijzerde pad wordt zondag om 15 uur officieel ingehuldigd.





Om 14 uur start een kindvriendelijke namiddag met een fotozoektocht en animatie. Moeder Agnes zal samen met haar drie zonen Luc, Stefaan en Patrick aanwezig zijn op de officiële inhuldiging.