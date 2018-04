Wagen in vangrails 18 april 2018

02u26 0

Langs de R34, de verbindingsweg tussen de snelweg en het centrum van Torhout, is een man maandagmiddag met zijn wagen in de vangrails beland. Wellicht schatte hij een bocht verkeerd in. De 41-jarige D.D. uit Menen raakte daarbij niet gewond, maar zijn auto liep wel aanzienlijke schade op. (JHM)