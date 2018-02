Waar kunnen Barakkenaars stemmen? 28 februari 2018

02u48 0

Nu de site in de Zuidstraat gesloopt is na een brand vraagt Anouschka Decaluwe (N-VA) zich op de gemeenteraad af waar de Barakkenaar straks kan stemmen op 14 oktober? Ze wil ook weten wat er gebeurt met het oude politiekantoor. "De Barakkenaar zal kunnen stemmen in de Barakken", verzekert burgemeester Martine Fournier (CD&V). "We zoeken nog een geschikte locatie." Het politiekantoor wordt straks gesloopt. "Het gebouw is niet langer veilig. We gaan de grond voorlopig inzaaien en zien met het masterplan later wat de mogelijkheden zijn", vult schepen Tom Vlaeminck (Open Vld) aan. (XCR)