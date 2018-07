Waalse drugsdealer mag na vier maanden cel verlaten 06 juli 2018

02u38 0

Een 37-jarige man uit Charleroi is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden en een boete van 1.200 euro voor drugshandel.





De rechter legde enkel de periode van vier maanden die hij sinds 20 februari in de cel in voorhechtenis zat op als effectieve straf. Dat betekent dat hij meteen de cel mag verlaten. Steve D. moet zich wel vier jaar lang aan enkele voorwaarden houden. Hij moet zich onmiddellijk residentieel laten begeleiden voor zijn jarenlange drugsverslaving en mag niet meer zonder rijbewijs in de auto kruipen.





De man verzamelde immers de voorbije jaren al tien veroordelingen omdat hij zonder rijbewijs met de wagen reed. Het was de dienst Douane & Accijnzen die D. op 20 februari bij een routinecontrole aan de grensovergang langs de E17 in Rekkem (Menen) kon klissen. In zijn Opel Vectra lag cannabis, xtc, lsd, speed, ketamine, cocaïne, een boksbeugel en een mes. Hij vloog meteen in de cel. Hij gaf toe al sinds zijn zestiende verslaafd te zijn aan drugs. Vaak ruilde hij drugs voor eten, een slaapplaats of een festivalticket.





(LSI)