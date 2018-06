Vuurdoop voor drie twintigers op Grensrock 29 juni 2018

De drie jonge twintigers van rockgroep Aping Friends mogen vanavond om 18 uur het gratis festival Grensrock in Menen openen. En dat vinden Stijn Cottenie en Simon Vanneste uit Rekkem en Tijs Dehaeze uit Menen best een hele eer. "We spelen al verschillende jaren muziek, maar vonden elkaar pas twee jaar geleden met de oprichting van Aping Friends", zegt bassist Simon. "We hebben het geluk dat we vorig jaar de Rockrally van Den Trap in Kortrijk wonnen. Daardoor mochten we spelen tijdens de Sinksenfeesten en we werden ook geselecteerd door Westtalent, maar verloren de finale."





Tempowisselingen

Met de opener op Grensrock vanavond staat het trio voor het eerst op het podium van een festival. "En wat voor een podium zeg. Nooit eerder stonden we zo ver uit elkaar. Hopelijk zijn onze kabels lang genoeg", grapt zanger en gitarist Stijn Cottenie. "Noem onze band gerust een garagerock met een hoek af. We brengen rock met veel tempowisselingen, we verrassen en zijn graag tegendraads. Maar voor zware boodschappen in onze teksten passen we. We doen gewoon ons ding", pikt Simon weer in. De jongens brachten onlangs ook hun eerste elpee uit met vier nummers. "Nu we op Grensrock spelen, moeten we onze elpee gewoon bijhebben." De voorbije week repeteerde Aping Friends elke dag, want deze grote kans willen ze niet verbrodden. "Elk jaar zijn we trouwe supporters van Grensrock. Het zal vreemd aanvoelen om plots zelf op dat podium te staan. Zenuwen? ja die zullen er wel zijn", geeft drummer Tijs toe. (XCR)