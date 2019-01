Vrouw (36) voor rechter voor winkeldiefstallen Alexander Haezebrouck

21 januari 2019

Een 36-jarige vrouw uit Menen moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor verschillende winkeldiefstallen. Zo ging ze vorig jaar en in 2016 aan de haal met kledij, shampoo en vitamines bij kledingzaak JBC en winkels Kruidvat en AD Delhaize. Ook in 2016 kreeg de vrouw al eens een gasboete voor een winkeldiefstal en in 2017 betaalde ze al eens een minnelijke schikking. “Ik heb alle winkels vergoed van mijn diefstallen”, vertelde de vrouw. “Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik het doe. Ik heb het niet breed maar heb ook geen financiële problemen.” De rechter stelde de zaak uit naar 27 mei zodat ze eens kan langs gaan bij een justitie-assistent. Die zal op zijn beurt een verslag maken over de vrouw en hoe ze kan geholpen worden om gen feiten meer te plegen.