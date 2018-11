Vrijwilligers Andante in de bloemetjes 20 november 2018

Alle vrijwilligers, en dat blijken er heel wat te zijn, van het woonzorgcentrum Andante in Menen werden in de bloemen gezet voor hun inzet. Ze werden getrakteerd op een etentje en mochten zich amuseren tijdens een namiddag bowling. De vrijwilligers springen her en der in om activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Elk jaar worden ze bedankt voor hun inzet.





(XCR)