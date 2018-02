Vriendin steekt Menenaar (31) dood na ruzie 03 februari 2018

03u00 0 Menen In het Henegouwse La Louvière is Menenaar Steve Depla (31) door zijn vriendin met twee messteken doodgestoken. De vrouw probeerde eerst de moord te ontkennen maar gaf later toch toe. Ze is aangehouden. Steve laat drie kleine kinderen na.

Maandagavond rond 20 uur rukten de hulpdiensten uit naar de Chapelle-au-Puits in Trivières, een deelgemeente van La Louvière. Op het trottoir voor de woning van zijn vriendin lag een bloedende Steve Depla. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, tevergeefs. Aanvankelijk verklaarde vriendin Gaelle dat ze hem zo had gevonden na een avondje uit met vrienden maar even later bekende ze toch dat ze tijdens een ruzie Steve twee messteken gaf. Naar eigen zeggen werd ze zelf eerst op de grond gegooid en probeerde ze zich te verdedigen.





Het plotse overlijden van Steve Depla is een flinke schok voor zijn moeder Beatrice Rasschaert. Zij woont boven frituur De Barakke op de Barakken in Menen. Ook Steve was daar nog officieel gedomicilieerd. Negen jaar lang was hij samen met Laetitia Diericx. Samen kregen ze drie kinderen Mateo (7), Mikey (6) en Chelsea (5). "De dood van hun vader is ook voor hen een flinke klap", vertelt Laetitia, die ook nog altijd in Menen woont. "Ze hebben nachtmerries, wenen veel en missen hun papa erg. Steve was een goede papa, altijd goedgezind en bereid om te helpen."





Steve nam enkele maanden geleden zijn intrek bij zijn vriendin in La Louvière, op ruim honderd kilometer van Menen, tussen Bergen en Charleroi. Het kwam regelmatig tot ruzies. "Zijn vriendin had het niet begrepen op zijn drie kinderen en het contact dat hij daarvoor met mij onderhield", weet Laetitia. "Nochtans heeft ze zelf ook twee kinderen van 7 en 11." Naar verluidt wou Steve maandagavond na een zoveelste ruzie de woning verlaten maar keerde hij terug om kledij mee te nemen. Toen volgde de fatale woordenwisseling. Het lichaam van Steve is gisteren naar Menen teruggebracht. De uitvaartplechtigheid zal dinsdag om 9.30 uur in de Sint-Jozefskerk op de Barakken in Menen plaatsvinden. (LSI)