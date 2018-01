Vredestraat wordt nieuw stort 27 januari 2018

03u16 0 Menen In Menen zijn de bewoners wel wat gewoon als het om zwerfvuil gaat, maar in de Vredesstraat tart het rondslingerend afval alle verbeelding.

Op een braakliggend stuk grond liggen er tientallen flesjes, vuilniszakken tot een afgedankte aanhangwagen toe. Naast het stuk grond staat zelfs een voertuig met vier platte banden te verkommeren. "Het is niet meer te doen en het wordt nog steeds erger", zucht buurvrouw Anne-Sophie Dobbels.





Ongedierte

"Alle buren klagen, maar er gebeurt niets. Het vele afval zal straks ongedierte aantrekken. De Vredesstraat is een zijstraat van de Schansstraat in de Barakken in Menen. De braakliggende lap grond ligt in een doodlopend stukje. "Het is een probleem dat al jaren aansleept", geeft schepen van Leefmilieu Mieke Syssauw (Open Vld) toe. "Het afval ligt op privaat terrein en dus kunnen wij als stad niet veel doen. De eigenaar kreeg al heel wat brieven met de vraag om zijn terrein te onderhouden. Als hij geen actie onderneemt, kan de politie hem beboeten." Vroeger stonden er enkele kleine huisjes op de grond, maar die werden jaren geleden gesloopt.