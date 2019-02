Vos slaat toe in Lauwe: gans doodgebeten Alexander Haezebrouck & Xavier Coppens

28 februari 2019

16u20 0 Menen In Lauwe ter hoogte van de Menenstraat langs de Leie is de afgelopen dagen een vos gespot. “Dinsdag heeft mijn man één van onze ganzen dood teruggevonden in de weide”, vertelt Marleen Berrecan uit de Menenstraat.

“Het is niet de eerste keer dat we hier te maken krijgen met een vos”, vertelt Marleen Berrecan uit de Menenstraat in Lauwe. “Ook vorig jaar toen het sneeuwde hebben we te maken gekregen met een vos. Bij ons in de weide lopen heel veel kippen en ganzen rond. Helaas had de vos blijkbaar honger. Dinsdag vond mijn man één van onze ganzen doodgebeten in de weide.” Zelf heeft Marleen de vos nog niet gezien. “Buurtbewoners hebben het dier wel al kunnen spotten. Maar meestal laten die dieren zich pas ’s nachts zien. Hopelijk maakt hij niet te veel slachtoffers in de buurt.”