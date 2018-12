Voorzitterswissel binnen organisatie Kotweekend Kotweekend wordt in nieuw kleedje gestopt Joyce Mesdag

28 december 2018

Joerie Dewagenaere (29) wordt de nieuwe voorzitter binnen de organisatie van het jaarlijkse Kotweekend. Hij neemt de fakkel over van Tommy Porte, die 18 jaar het voorzitterschap op zich geeft genomen. Er ligt het Kotweekend een mooie toekomst te wachten, als we de kersverse voorzitter mogen geloven. “Er staken geruchten de kop op dat het Kotweekend zou stoppen, maar dat klopt helemaal niet. We mogen dan een minder jaar achter de rug hebben, we staan te popelen om er weer in te vliegen. Het wordt een hele uitdaging om het Kotweekend voort te zetten. Het festival zoals we het kenden, komt nooit meer terug. Tijden zijn veranderd en daarom zal ook het Kotweekend een metamorfose ondergaan. Héél veel kan ik daar nog niet over kwijt, maar het wordt een uniek én exclusief concept waarbij mensen in een gezellig decor culinair verwend worden en achteraf nog eens de beentjes kunnen loszwieren.” Het Kotweekend vindt dit jaar plaats op 19, 20 en 21 juli.” Met Kotweekend vzw willen we meer leven in de uitgedoofde Rekkemse brouwerij e brengen. Er is weinig te doen voor jongeren en daar willen wij verandering in brengen.” Joerie krijg binnen het bestuur gezelschap van Katrijn Six (26), Marie Penninck (23), Jonas Kint (23) en Elke Vandenheede (30)