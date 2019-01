Voorzitter ‘De Clubsupporter Lauwe’ Johnny Nys overleden MPM DBEW

07 januari 2019

Op 65-jarige leeftijd is Johnny Nys uit Lauwe overleden na een ziekte. Johnny was de graag geziene voorzitter van ‘De Clubsupporter Lauwe’ waar hij sinds de oprichting in 1972 lid van was. De hevige Club Bruggefan was één van de 92.000 toeschouwers van de wedstrijd Liverpool – Club Brugge in het Wembley Stadium. Zijn favoriete club verloor toen de finale van de Europacup I met 1-0 en Johnny Nys beleefde de match in de tribune naast de vader van Liverpoolspeler David Fairclough.

Het bestuur van de supportersfederatie van Club Brugge reageerde geëmotioneerd op het verlies van Johnny. “Hier zijn geen woorden voor. Een grote pluim om zo lang te zetelen en een supportersclub als voorzitter te leiden. Weinigen zullen dit je nog nadoen.” Johnny was getrouwd met Claudine Meersseman en had een dochter Melanie. Hij was de fiere grootvader van Gust en Phil. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 10 januari in de St.-Bavokerk in Lauwe.