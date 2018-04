Voormalig hoofdgriffier Van den Neste overleden 12 april 2018

Zondag is Theo Van den Neste op 83-jarige leeftijd overleden. Van den Neste was vele jaren hoofdgriffier van het vredegerecht in Menen. Daarnaast was hij ridder en officier in de Kroonorde en officier in de Orde van Leopold II. Van den Neste was de echtgenoot van Marie-Louise Van den Meerschaute, vader van vier kinderen, grootvader van vijf kleinkinderen en overgrootvader van een achterkleinkind. De erehoofdgriffier is geboren in Hillegem en overleed in Wervik. Er wordt afscheid genomen op zaterdag 14 april om 11 uur in de Sint-Medarduskerk in Wervik. (XCR)