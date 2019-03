Volleyclub Par-ky Menen is gered en blijft op het hoogste niveau: “De hel zal volgend seizoen nog branden” Maxime Petit

30 maart 2019

20u31 0 Menen Een luide oef bij iedereen die begaan is met Par-ky Menen. Het bestuur liet voor de opslag tegen Roeselare immers weten dat de club volgend seizoen doorgaat op het hoogste niveau. De volleyploeg kwam in de problemen nadat voorzitter en hoofdsponsor Pierre Vandeputte in januari zijn afscheid aankondigde. Er werd voor een doemscenario gevreesd waarbij de eerste ploeg opgedoekt zou worden.

Meteen na die bom van Vandeputte ontstond een werkgroep rond ex-manager Anne Verhelst (56) . Samen met Jan Desmet (CEO Par-ky), Jo Vandecasteele, Frédéric Baelen, Henk Beghein, Stijn Vanbiervliet, Emmanuel Vlegels, Bo Decramer en Herman Wenes startte ze aan de operatie redding. “Het budget van zo’n 350.000 euro rond krijgen genoot onze prioriteit en nu dat ons voor zo’n 80% gelukt is, durven we het risico nemen en gaan we resoluut verder met deze club in de huidige vorm. Er zitten nog heel wat sponsordossiers in de pipeline en uiteraard hopen we dat er nog effectieve deals uit voortvloeien”, aldus Verhelst. “We willen de komende jaren nog steeds meedraaien aan de top van de Liga A. Een figurantenrol in de reeks zien we niet zitten.”

Er heerste zaterdag even vertwijfeling bij de supporters wanneer de speaker een minuut stilte vroeg voor de opslag. “Niet omdat de club in de rouw is, wel omdat we de volle aandacht van het publiek wilden bij onze aankondiging”, verduidelijkt Verhelst. Wanneer dat lukte, verscheen er op de ledboarding rondom het terrein ‘We hebben groot nieuws. De Hel blijft branden. Want Par-ky Menen gaat door’. De fans reageerden uiteraard met een daverend applaus.

Nieuwe vzw

Wat nu volgt is de oprichting van een nieuwe vzw die de contracten van de oude vereniging overneemt. Het gaat onder andere over spelerscontracten en verbintenissen met kledijsponsors. Ondertussen is er een nieuw en verjongd bestuur -het vorige diende collectief ontslag in- dat verschillende werkgroepen oprichtte. De sportieve cel waarin Yves Dehaene, Gert Beghein, Tom Florin en Anne Verhelst zetelen, staat voor een drukke periode. “We trekken eerst een nieuwe trainer aan en daarna kunnen we spelers aan ons binden. Al heel wat kandidaten boden hun diensten aan, dat komt dus zeker op korte termijn in orde. De helft van de huidige spelersgroep ligt nog onder contract, maar het staat nog niet vast of die ook allemaal ook blijven. Dat zal de komende weken duidelijk worden”, aldus Anne Verhelst die de club tussen 2000 en 2010 al leidde. Wordt zij ook de nieuwe voorzitter? “Neen, dat is niet de bedoeling. Misschien werken we zelfs zonder, al moet er officieel altijd iemand aangeduid worden. Wie zich geroepen voelt om die titel te dragen, mag zich nog altijd aanmelden. Als hij of zij tegelijkertijd ook nog wat geld in de club kan pompen, is het helemaal perfect.”