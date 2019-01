Volledige raad van bestuur van volleybalclub Par-ky Menen dient ontslag in: “Nood aan verjonging” Maxime Petit

29 januari 2019

15u49 1 Menen Naast een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe voorzitter moet Par-ky Menen nu ook op zoek naar een volledig nieuwe raad van bestuur. De drie leden zetten na dit seizoen immers een stap opzij. Algemeen manager Bo Decramer maakt zich sterk dat dit geen ramp hoeft te betekenen voor de club.

Het gaat over secretaris Dirk Vandoolaeghe, teammanager Freddy Berten en vicevoorzitter Willy Degroote die al vele jaren verankerd zijn met de club. “Eigenlijk zoek ik al 23 seizoenen naar een opvolger”, zegt Vandoolaeghe die 43 dienstjaren op de teller heeft staan. “De huidige penibele situatie waarin de club zich bevindt na het afhaken van sponsor en voorzitter Pierre Vandeputte heeft er eigenlijk maar weinig mee te maken. Al heeft het mijn beslissing misschien wel wat versneld. Ik zet vooral een stap opzij omwille van mijn leeftijd. Ik ben er nu 73 en het is tijd voor verjonging. Toch keer ik de club de rug niet helemaal toe. Als de ploeg mij nog nodig heeft, dan wil ik graag nog een helpende hand uitsteken en ik verzeker eveneens een perfecte overdracht aan mijn opvolger.”

Potentiële geldschieters, voorzitters en bestuursleden mogen zich melden Bo Decramer

Tonnen ervaring

Algemeen manager Bo Decramer -die wel aan boord blijft- betreurt de beslissing van het trio maar sust meteen. “Eigenlijk is het logisch dat de ouderen dit moment aangrijpen om plaats te maken voor nieuwe krachten. Er is ook nood aan verjonging. Het ontslag van het bestuur hoeft niet in een negatieve context geplaatst te worden en kan misschien zelfs andere deuren openen die anders gesloten zouden blijven. Er is helemaal geen reden tot paniek al verliezen we uiteraard wel in één klap tonnen ervaring. Toch ben ik zeker dat we in de toekomst nog een beroep kunnen doen op hun expertise. Er is geen onenigheid en er werd ook niemand gedwongen om die beslissing te nemen. Ik denk en ik hoop dat ze hier en daar nog zullen inspringen. Maar ik snap dat ze geen eindverantwoordelijkheid meer willen opnemen en dat ze die constante druk liever van hun schouders zien. We rekruteren dus jonge vervangers die de club draaiende willen houden. Niet simpel, maar moeilijk gaat ook. Het jeugdbestuur met voorzitter Emilien Breyne zou wel intact blijven.”

Natura

Ondertussen zoekt Decramer ook nog koortsachtig naar nieuwe sponsors om de toekomst van de club veilig te stellen. “Er lopen verkennende gesprekken met KMO’s maar ik verwacht deze week nog geen doorbraak. Het valt mij op hoeveel impulsen we tegenwoordig krijgen van buitenaf. Iedereen zou het zonde vinden mocht deze club ophouden te bestaan, maar tot dusver kwam nog niemand over de brug met het nodige budget. Er zijn wel veel kleinere partners die beloofden om ‘een effort’ te doen en er dienden zich ook nieuwe sponsors aan die vooral in natura hun steentje willen bijdragen. Vele kleintjes maken natuurlijk ook een grote dus zijn we tevreden met die evolutie. Toch kunnen we niet ontkennen dat er nog een paar ‘hoofdvogels’ moeten bijkomen om in de subtop van de Liga A te blijven meedraaien”, aldus Decramer.

“Potentiële voorzitters, bestuursleden en geldschieters mogen zich nog altijd melden bij mij”, besluit de algemeen manager met een knipoog.