Volkswagen Polo gestolen tijdens kerstshopping ERIK DE BLOCK

Aan de Standaard Boekhandel in de Rijselstraat in Menen werd zaterdagnamiddag om 17 uur een donkerblauwe Volkswagen Polo gestolen. "Ik ging nog een cadeautje voor Kerstmis kopen in de Standaard Boekhandel", vertelt slachtoffer Lise Crombez. "Toen ik na 15 minuten terug naar buiten ging, was mijn auto weg. Totaal verbouwereerd ben ik terug naar binnen gelopen. De zaakvoerders van de boekenwinkel en nog enkele andere winkels zijn naar buiten gekomen, maar niemand heeft iets gezien. Ik heb nog in Menen met de politie meegereden op zoek naar mijn auto, maar tevergeefs. Had ik het geweten, ik was dat kerstcadeautje niet meer gaan halen. Sowieso is het een Kerst in mineur dit jaar, ik had mijn auto nog maar zes maanden." De Volkswagen Polo staat ondertussen geseind maar voorlopig ontbreekt elk spoor.