Voertuig met Franse nummerplaat uitgebrand: mogelijk gedumpt door gangsters

13 maart 2019

21u41

In de Nachtegaalstraat, een zijstraatje van de Moeskroenstraat in Menen waar het restaurant Happy House is gevestigd, is woensdagavond rond acht uur een Peugeot break met Franse nummerplaat uitgebrand. Het vuur werd opgemerkt door passanten. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig in lichterlaaie, op een verlaten plek in de buurt van wat bomen. In en rond de auto werd niemand opgemerkt. De politie vermoedt dat de wagen mogelijk gedumpt en in brand gestoken werd. Dat gebeurde de jongste jaren wel meer in die omgeving, vlakbij de grens met Frankrijk.