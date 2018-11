VMM neemt geen waterstalen na plotse vissterfte 27 november 2018

02u24 0

Op de Oude Leiearm in Menen zijn duizenden jonge blankvoorns gestorven. De vissen, familie van de karperachtigen, lagen dood op het wateroppervlak in de buurt van een afvoerbuis. Wandelaars merkten de vele dode vissen aan de achterkant van het vroegere Jukeboxmuseum in de Wervikstraat het voorbije weekend op en verwittigden de politie. De vele dode jonge visjes lagen ook gisteren nog verzameld op het water. Wellicht werd een lokale lozing hen fataal. "Zichtbare vervuiling of merkbare geurhinder is er niet", klinkt het bij Katrien Smet van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). "Er verkeren elders in het water ook geen andere vissen in nood. Het heeft dan ook geen nut waterstalen te nemen. De oorzaak zal wellicht onbekend blijven. De waterwegbeheerder zal de dode vissen opruimen." De milieupolitie stelde een proces-verbaal op. (DBEW/LSI)