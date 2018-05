Vlaming in cel in Frankrijk na dodelijke achtervolging dief 15 mei 2018

Afgelopen donderdagavond werd de motor van de 33-jarige Ludovic J. die eerder die week gestolen was, opgemerkt in de beruchte wijk Bourgogne in Tourcoing. J. besloot er met een vriend naartoe te rijden. Toen ze de dief met een passagier achterop de Yamaha door de wijk zagen rijden, zetten ze zelf de achtervolging in. Maar bij een scherpe bocht van 180 graden ging de motorrijder onderuit. Een wagen die tussen de witte BMW van J. en de gestolen motor in zat, kon de motard niet meer ontwijken. De motordief stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Heel wat vrienden en familieleden van de overledene waren getuigen van het vreselijke tafereel in de wijk en ontstaken in woede. Ludovic J. werd omsingeld, maar kon toch nog ontkomen. Pas rond drie uur 's nachts kon J. pas ontsnappen aan de woedende bende, nadat de politie hen had kunnen bedaren. J. gaf zichzelf daarna aan bij de Franse politie en moest de cel in voor poging tot doodslag. Intussen werd hij vrijgelaten. Ook enkele belagers kregen een pv. (AHK)