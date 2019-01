Vlaeminck volgt Ponseele op als

Open Vld-voorzitter Maxime Petit

21 januari 2019

17u07 0 Menen Zondag werd Tom Vlaeminck voorgesteld als nieuwe voorzitter van Open Vld Menen. Hij neemt de fakkel over van Michel Ponseele die de functie sinds 2010 uitoefende.

“Ik ben erin geslaagd om de partij tot tweemaal toe in de meerderheid te krijgen, maar na acht jaar is het tijd voor vernieuwing”, Michel Ponseele. “Open Vld Menen heeft op dit ogenblik een voorzitter nodig die de dossiers inhoudelijk kent. Daarom vond ik Tom mijn ideale opvolger. Ik ben blij dat hij positief reageerde.” Tom Vlaeminck is op zijn beurt erg opgetogen met de beslissing, die unaniem werd genomen. “Dit betekent heel veel voor mij”, zegt Vlaeminck. “Als voorzitter kan ik me blijven inzetten voor mijn stad zoals de afgelopen jaren en kan ik waken over de blauwe accenten binnen ‘Team 8930’.”

Tom Vlaeminck was in de vorige legislatuur schepen, maar hij moest die functie opgeven. In ruil werd hij voorzitter van de gemeenteraad en werd hij benoemd tot voorzitter van de OCMW-raad.