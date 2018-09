Vlaams Belang wil een zetel halen 06 september 2018

02u24 0 Menen In 2012 stonden zeven kandidaten op de lijst van Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen in Menen.

In oktober kiezen negen mensen voor Vlaams Belang. Huidig raadslid Claude Lecointre geeft er de brui aan, maar Eddy Vandendriessche (67), in 2012 nog op de lijst van N-VA, voert de lijst aan. De lijst telt overigens alleen maar nieuwe kandidaten, op Doriane De Wiest na, die lijstduwer wordt. De andere kandidaten zijn Isabelle Sezille de Mazancourt, Philip Vandenabeel, Magda Demeyere, Frederic Deprost, Karinne Taillefer, Mattias Eeckhout en Sylvie Platteeuw. Vandendriessche hoopt een zitje in de gemeenteraad te halen. (XCR)