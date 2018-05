Vintagewatertaxi vaart deze zomer op Leie 17 mei 2018

De elektrische vintagesloep van Blue Velvet Watertaxi vaart deze zomer ook op de Meense Leie. In Kortrijk is de watertaxi van Lauwenaar Gregoir Nieuwenhuyse erg populair op zomerdagen. Menen hoopt dat de elektrische watertaxi het even goed doet. In de grensstad wordt de Leie elk jaar als toeristische troef uitgespeeld. Met de watertaxi wordt de Leie wellicht nog populairder op Meense waterbodem. "Een boottocht met mijn vintagesloep is een origineel uitje met het gezin of met vrienden. De sloep heeft een capaciteit van zes personen, stuurman niet meegerekend", weet Gregoir Nieuwenhuyse. "Tijdens de maanden juni, juli en augustus kunnen de dagjestoeristen elke eerste en derde zondag van de maand de sloep reserveren voor een tochtje. Aangezien de sloep besturen geen vaarbewijs vraagt, kan iedereen de sloep ook buiten deze momenten zonder stuurman huren voor minstens twee uur." Schepen Laurent Coppens (CD&V) en Cindy Buyck van de toeristische dienst mochten als eerste genieten van een tochtje op de Leie. "De elektrische sloep glijdt geruisloos over de Leie en laat je zalig genieten van de natuur en de Leieboorden. Onze Leie krijgt er een nieuwe attractie bij", vindt schepen Coppens. Inschrijven voor een vaartocht kan via www.menen.be. Op de site vind je tevens de tarieven voor volwassenen, kinderen en groepstarieven. (XCR)