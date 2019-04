Vijf Meense kandidaten op lijsten PVDA Maxime Petit

03 april 2019

09u47 9

PVDA West-Vlaanderen trekt op 26 mei met volledige lijsten naar de verkiezingen voor het Federaal en het Vlaams Parlement. Daarop prijken 5 kandidaten uit Menen. Voor het Federaal Parlement krijgt lokaal boegbeeld Peter Degand de 4e plaats bij de effectieven. Degand (44) is psychiatrisch verpleegkundige in Ieper en is lid van de badmintonclub van Menen en de Wereldraad. Bij de opvolgers krijgt de 51-jarige Heidi Saelens een vierde stek. Zij is bemiddelaar bij de VDAB en ACOD-militante. Mieke Vandendriessche (51) zal de lijst duwen. Zij werkt als sales assistant in een schoenenwinkel.

Voor het Vlaams Parlement zal nieuwkomer Alice Parmentier (31) bij de opvolgers op de vierde plaats staan. Alice werkt als poetsvrouw en is penningmeester bij een vereniging voor kansarmen. De 57-jarige Rudy Nuytten zal de lijst duwen. Hij is al 28 jaar dossierbeheerder op de werkloosheidsdienst van het ABVV in Menen. Rudy zetelde 17 jaar in de gemeenteraad.

Lijsttrekkers vrouwen

De West-Vlaamse lijsttrekkers waren al bekend en zijn vrouwen: Natalie Eggermont uit Kortrijk, klimaatactiviste en spoedarts bij AZ Delta in Roeselare- Menen-Torhout en Ilona Vandenberghe, lerares uit Oostende. In West-Vlaanderen is de PVDA de enige partij waarvan beide lijsttrekkers vrouwen zijn.