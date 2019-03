Vijf maanden rijverbod na schuiver onder invloed: “Ik heb nu zelfs geen auto meer” VHS

11 maart 2019

19u35 0

Emmanuel D. uit Rekkem heeft van de politie in totaal een jaar rijverbod (waarvan zeven maanden met uitstel) en een effectieve boete van ruim 5.500 euro gekregen omdat hij, onder invloed van alcohol met z’n auto in de gracht reed. Na het ongeval ging de dertiger op de loop. “Een vriend bracht me naar huis. Toen we mijn straat indraaiden, zag ik de politie staan aan mijn woning. Ik ben uitgestapt en vertelde hen spontaan dat ik het was, die in de gracht was beland.” D. moest meteen een ademtest afleggen en die bleek positief. De man was onder invloed van alcohol en werd voor dezelfde inbreuk ook al eens veroordeeld in november 2016. Hij kreeg ook toen een rijverbod. “Het brak me zuur op, want ik ben chauffeur en verloor mijn job door die veroordeling”, zei de man op de rechtbank. Het belette hem echter niet om zich weer tegen dezelfde steen te stoten. Hij mag zeven maanden niet met de auto rijden en moet 5.520 euro boete betalen. Als hij ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De Rekkemnaar moet ook medische en psychologische proeven doorstaan. “Het zal niet nodig zijn”, sprak hij tot de rechter. “Ik heb nu zelfs geen auto meer.”