Viertal veroordeeld voor vernedering 16-jarig meisje 25 januari 2018

Vier twintigers uit Menen, Hooglede en Roeselare zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot grotendeels voorwaardelijke celstraffen van 18 tot 24 maanden voor de mishandeling en vernedering van een 16-jarig meisje.





Op haar zestiende verjaardag, op 20 juli 2015, trok het slachtoffer op uitnodiging van haar beste vriendin Shani V. (21) naar het appartement van Kevin F. (21) in Roeselare. Ze verwachtte om een cadeau te krijgen, maar in de plaats daarvan voltrokken zich gruwelijke feiten. Samen met Jeremyah P. (23) uit Menen, Cedric D. (23) uit Hooglede en Kevin F. (21) uit Roeselare hield Shani V. het slachtoffer achttien uur lang vast, mishandelde en vernederde haar. Zo werd het haar van het slachtoffer afgeschoren en kreeg ze urine over zich. Pas achttien uur later mocht het slachtoffer het appartement helemaal onderkoeld verlaten. Haar moeder verwittigde de politie. Een van de daders klapte uit de biecht. Shani V. zei dat ze uitgedaagd werd door het slachtoffer. Een aantal weken eerder was Shani V. betrokken in een ongeval waarbij haar vriend het leven liet. Ze beweert dat het slachtoffer haar verweet voor moordenaar. Van de rechter kreeg ze als enige een stukje effectieve gevangenisstraf. De drie anderen komen er met volledig voorwaardelijke celstraffen van 18 tot 24 maanden vanaf. Aan het slachtoffer moeten ze wel ruim 8.500 euro schadevergoeding betalen. (LSI)