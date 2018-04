Viergeslacht bij familie Swyngedauw 12 april 2018

Met de geboorte van Tibo Swyngedauw is er in de familie van Roger Swyngedauw (84) uit Menen een viergeslacht in mannelijke lijn. Tibo werd op 4 maart geboren en is het eerste kindje van mama Tille Descheemaeker (26) en haar man Bram Swyngedauw (27). Fiere opa is Geert Swyngedauw (52). Voor overgrootvader Roger is het eerste achterkleinkind meteen goed voor een eerste viergeslacht.











(MPM)