Vier jaar cel dreigt voor verkoop heroïne 07 november 2018

Er hangt twee koppels uit Menen een celstraf van drie tot vier jaar boven het hoofd. In 2015 en 2016 verkochten ze volgens het Openbaar Ministerie zo'n 11 kilogram heroïne. Ook de Franse leverancier zat mee op het beklaagdenbankje.





Op 20 mei 2016 kwam een einde aan de handel met tal van huiszoekingen in Menen.





De twee koppels, overburen van elkaar, bleken er een handel in heroïne op na te houden. Ze kregen de drugs van Ryad A. (30) uit Tourcoing geleverd, die op zijn beurt telkens leveringen van Nederlanders aan een tankstation in Menen kreeg. Om het spul verder aan de man te brengen, kreeg hij naar eigen zeggen 500 tot 800 euro per rit. De openbare aanklager dichtte hem een grotere rol toe. Het eiste vijftig maanden cel, 3.500 euro boete en wil 127.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard zien.





Een koppel daagde niet voor de rechter op. Het andere koppel deed dat wel en vertelde de rechter dat ze de drugs vaarwel hebben gezegd. "Ik was zwaar verslaafd, gebruikte op het einde wel vijftien gram heroïne", aldus Y.D. (46). "Zonder kon ik niet meer functioneren. Ik ben nu al twee jaar clean en dat is toch een straffe prestatie na een verslaving van twintig jaar. Mijn grootste straf heb ik al gehad: sinds de huiszoekingen zag ik mijn kleindochter niet meer." Vonnis op 15 januari. (LSI)