VIDEO: Zo gezellig gaat het eraan toe in gloednieuw pop-up JOC ‘t Kordon Maxime Petit

25 januari 2019

18u43 0 Menen De opening van pop-up JOC ’t Kordon heeft zo’n honderdtal scholieren gelokt naar Park Ter Walle. De vrijwilligers toverden de ingang van de polyvalente zaal om tot een sfeervolle ontmoetingsplaats waar jongeren iets kunnen drinken, een kaartje leggen, poolen, dansen of gewoon wat bijpraten.

Even na schooltijd liep het JOC al helemaal vol. Ook Ella Deryckere (17) uit het Sint-Aloysiuscollege wilde de start van ’t Kordon niet missen. “Het leefde enorm onder de vrienden de laatste week en we kwamen dan ook vol enthousiasme een kijkje nemen. De inrichting met oude platen en zelfgemaakte zitbanken vind ik geweldig. Ook de goedkope pintjes aan anderhalve euro zijn een extra troef. Vroeger ging ik de vrijdag naar de markt om te ontspannen na een drukke schoolweek maar het staat nu al vast dat we de volgende keer terugkeren naar het JOC.”

’t Kordon last een proefperiode van zes maanden in waarbij er één vrijdag per maand geopend wordt. Als dat lekker loopt, wordt er uitgekeken naar een vaste stek die ook wekelijks open is. Voorzitter Steije Maertens (20) heeft alvast hoop dat het goed komt. ”We kregen al positieve commentaren en ook de opkomst ligt volledig binnen de lijn van de verwachtingen. Als we iedere keer zoveel bezoekers krijgen, dan wordt dit proefproject sowieso verdergezet en zitten we rond tafel met het stadsbestuur voor mogelijke locaties en andere logistieke steun. Het was niet eenvoudig om in deze betonblok van Park Ter Walle een gezellige sfeer te creëren maar ik denk toch dat we in ons opzet slaagden”, aldus een tevreden voorzitter. “Het doet ook plezier dat de jongeren uit de verschillende scholen hier present tekenen.”

Gezellig poolen

Eén van hen is de 16-jarige Matthijs Soenen die les volgt in de Grenslandscholen campus Menen. “Normaal ga ik sporten op vrijdag of amuseer ik me op de PlayStation, want ik ben eigenlijk geen caféganger. Maar het concept van ’t Kordon sprak me meteen aan. Gezellig poolen met de vrienden en verbroederen met andere gasten van mijn voetbalploeg SK Geluwe en van het college vormen de perfecte combinatie. Het jeugdhuis mocht van mij nog iets ruimer want als er veel volk op afkomt, is er weinig bewegingsruimte. Ook een systeem met drankbonnetjes zou allicht beter werken. Maar dat zijn details. Ik amuseer me hier en wil er de volgende keer ook weer bij zijn.”

Menen heeft sinds de definitieve sluiting van Den Over begin 2015 geen vast jeugdhuis meer. De kans lijkt na de vliegende start van pop-up JOC ‘t Kordon groot dat daar in de tweede helft van 2019 weer verandering in komt.