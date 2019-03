VIDEO: Woning in houtskeletbouw gaat volledig in vlammen op, bewoonster ernstig verbrand Hans Verbeke

04 maart 2019

21u32 0 Menen Op de Wijk Ten Dale in Rekkem is maandag in de vooravond een huis uitgebrand. Bewoonster Nathalie Dudot (44), die alleen thuis was, liep brandwonden op en moest naar het ziekenhuis. Enkel haar wagen kon nog gered worden. Buurman Eddy Desmet (64) probeerde nog te blussen maar dat lukte niet. “De brand breidde zo snel uit dat er niks anders op zat dan te vluchten”, vertelt de man.

Eddy Desmet was zich van geen kwaad bewust toen hij maandagavond rond half zes plots zijn buurvrouw om hulp hoorde roepen. “Ik liep naar buiten en hoorde een rookmelder loeien”, doet hij het relaas. “Zonder veel na te denken, ging ik naar binnen. In de woonkamer stond haar zetel in brand, al met ferme vlammen. Ik probeerde die met een emmer water te doven maar dat lukte niet. Het vuur breidde bijzonder snel uit en er kwam altijd maar meer rook. Het was geen optie meer om binnen te blijven en nog iets te proberen.” Eddy troonde zijn buurvrouw mee naar buiten. Nathalie Dudot werd opgevangen bij andere buren.

Auto gered door mensen uit de buurt

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak van de woning die opgetrokken is in houtskeletbouw. Intussen waren mensen uit de buurt er al in geslaagd om de Fiat van Nathalie Dudot weg te rijden van de woning. De blussers deden al wat ze konden maar het was onmiddellijk duidelijk dat het huis van Nathalie en haar man, die als militair in Frankrijk werkt, verloren was. De brandweer slaagde er echter nipt in om de aangebouwde buurwoning van Christophe Verkinderen te vrijwaren. De man volgde met zijn kinderen de bluswerken en was opgelucht over het resultaat.

Gensters uit het haardvuur

Absolute zekerheid over de oorzaak van de brand was er maandagavond nog niet. Brandweerofficier Jean-Pierre Demeestere vernam echter dat Nathalie Dudot een houtblok op het haardvuur zou hebben gegooid waardoor gensters uit het haardvuur naar buiten zijn gespat en op de zetel terechtkwamen. Het parket van Kortrijk stuurde geen deskundige naar Rekkem om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Het was maandagavond ook nog niet duidelijk waar Nathalie Dudot terecht zal kunnen, als ze het ziekenhuis mag verlaten.