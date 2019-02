VIDEO Verdachte van dubbele brandstichting meteen opgepakt, doordat hij trui liet liggen Hans Verbeke

03 februari 2019

17u37 1 Menen In de Lauwbergstraat in Lauwe is zaterdagnacht twee keer brand gesticht. Achter een villa ging een tuinhuis helemaal in vlammen op, wat verderop brandde het voorcompartiment van een wagen uit. Kort na de feiten kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een 29-jarige uit de omgeving die dronken was en van een fuif in de buurt kwam. Vlakbij de feiten liet hij een opvallende trui achter die hij droeg op de fuif.

Stefaan Vanneste (59) en zijn echtgenote Carine Bucket uit de Lauwbergstraat in Lauwe werden zaterdagnacht bruusk uit hun slaap gehaald door een buurman. “Die kwam zeggen dat mijn auto in brand stond”, vertelt Stefaan, nog altijd onthutst over wat hem is overkomen. “Het vuur woedde aan het motorcompartiment en de vlammen laaiden hoog op. De brandweer was snel en kon vermijden dat mijn Ford Focus helemaal verteerd werd door het vuur. Maar niettemin is mijn wagen rijp voor de schroothoop, vrees ik.”

Oranje gloed

Opmerkelijk: terwijl de brandweer net begonnen was met het blussen van de Ford Focus, kwam uit dezelfde straat nog een melding binnen van een brand. Honderdvijftig meter verderop stond achter een villa een tuinhuis in lichterlaaie. Extra blussers werden opgeroepen om ook daar tussen te komen. “Ik had naar een film gekeken en wou rond half twee gaan slapen”, zegt de bewoner die liever anoniem blijft. “Toen ik het licht uitknipte, zag ik een oranje gloed in de tuin.” De man moest machteloos toezien hoe het vuur in een mum van tijd het hele tuinhuis verteerde. “Ik kon gelukkig nog een aanhangwagen wegduwen die achter het tuinhuis onder een afdak stond”, zegt de man. “Ik moet wel zeggen dat de brandweer bijzonder snel ter plaatse was en alles heel professioneel aanpakte.”

Brandversnellers

De politie vermoedde meteen dat het bij de twee branden om brandstichting ging. De politie zocht in de onmiddellijke omgeving naar verdachten en kon vrij snel K.V., een man van 29, oppakken die in de buurt woont. Hij kwam van de Schaamteloze Fuif 3.0 die door Chiro Oskaarke werd georganiseerd in de Hoeve Delaere, in de vlakbij gelegen Schonekeerstraat. De man werd in de loop van de dag ondervraagd en verschijnt maandag voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over zijn eventuele aanhouding. De branddeskundige ontdekte dat er brandversnellers waren gebruikt bij de twee feiten. In de buurt werd ook een jerrycan teruggevonden. “Ik snap niet waarom iemand zoiets doet”, zucht Stefaan Vanneste. “Wat heb je daar nu in godsnaam aan? De kick om vuur te zien, misschien? Maar waarom dan andere mensen schade berokkenen? Mijn Ford Focus is verloren, dat is duidelijk. Hoewel hij al een respectabele leeftijd had, was die wagen voor mij nog veel meer waard dan ik ooit zal vergoed krijgen door de verzekering”, besluit de man.