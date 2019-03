VIDEO. Rock-‘n-rollatordans zet WZC Huize Ter Walle op stelten: “Activiteit waarvoor ik graag buiten kom” Maxime Petit

28 maart 2019

11u52 0 Menen Elke donderdagmorgen staat de benedenverdieping van WZC Huize Ter Walle in rep en roer, weliswaar in positieve zin. Want dan komen heel wat bewoners en ouderen van het dagverzorgingscentrum samen voor hun rock-‘n-rollatormoment.

En of ze er met z’n allen naar uitkijken. Een tiental minuten voor de wekelijkse dansafspraak begint, staan de deelnemers immers al klaar met de rollator in de hand. Ook Berenice Vandendorpe (80) die op een serviceflat in Rekkem woont laat zich maar al te graag afzetten bij haar favoriete activiteit. “Daarvoor kom ik met plezier nog eens buiten”, zegt ze met de brede glimlach. “Ik amuseer me hier kostelijk en heb hier al heel wat nieuwe mensen leren kennen. Ik ben bijna vijf jaar weduwe en dat dansen betekent voor mij een ideale uitlaatklep. Hier kan ik alles eens vergeten. Favoriete nummers om op te dansen heb ik niet, toch vond ik het jammer dat ze vandaag ‘Pour un flirt’ van Michel Delpech vergaten af te spelen.” Berenice liet zich vandaag wel helemaal gaan op de tonen van ‘Mooi weer vandaag’, ‘Zwarte Lola’ en ‘Ik krijg een heel apart gevoel van binnen’. De bewoners sloten af met een soort van rollatorpolonaise. “Vandaag kende ik een topdag en kon ik alle pasjes vlotjes meedoen. Ik lijd aan Parkinson en dat betekent dat het soms moeilijker gaat, vooral m’n rechtervoet laat me geregeld in de steek. Zolang ik gezond ben, blijf ik hier dansen. Vroeger toonde ik ook vaak mijn kunstjes in de discotheek maar dat kun je toch niet vergelijken met de manier van dansen in het dagverzorgingscentrum. We zijn veel ouder geworden en het gaat allemaal minder soepel”, zegt Berenice.

Centrumleider Jorik Cappon ziet dat de dansactiviteit heel wat succes kent. Ook de minder mobiele bewoners kijken graag toe en doen bepaalde bewegingen mee vanuit de zetel of rolstoel. “De bedoeling is de bezoekers en de bewoners te stimuleren om te bewegen op een plezante manier. Het is wetenschappelijk bewezen dat beweging een positieve invloed heeft op het humeur en de concentratie van de mens. Iedereen zit vol energie na een uurtje dansen. De dansers van hier zijn ook trots op hun vaardigheden. Bij evenementen in het WZC zijn ze er dan ook als de kippen bij om hun danstalent te showen aan alle bezoekers.”

Het dagverzorgingscentrum pakt uit met nog een aantal andere bijzondere activiteiten. Zo zijn er elke dinsdagvoormiddag computerlessen voor de ouderen en op vrijdagvoormiddag staat er telkens een sessie Tai Chi geprogrammeerd. Dat is een oude Chinese vorm van bewegingsleer die een goede invloed heeft op het evenwicht, de coördinatie, de soepelheid en de lichamelijke kracht.