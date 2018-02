Verslagenheid groot bij KSCT Menen na ongeval met fervente supporter 21 februari 2018

02u40 0 Menen Voetbalclub KSCT Menen is in rouw. Maandagavond verloor de club bij een ongeval in Moorsele één van haar ferventste supporters, de 53-jarige Mario Ackou. "We zijn met verstomming geslagen", klinkt het. "Mario was een supporter in hart en nieren, ook als het minder goed ging met de ploeg."

Mario Ackou overleed maandagavond in het ziekenhuis, luttele uren nadat de vrijgezel op de Kezelberg in Moorsele betrokken raakte bij een zwaar ongeval. Toen hij de parking verliet van z'n werkgever, aannemer Francis Vermeulen, werd zijn wagen in de flank gegrepen door de Volkswagen Golf van Miguel Verbeke (23) uit Slypskapelle. Volgens het parket is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Ackou merkte de aankomende wagen niet op, Verbeke reed te snel. Beiden droegen ook geen veiligheidsgordel. "Ik vernam het vreselijke nieuws pas deze morgen (gisteren, red.) toen ik op mijn smartphone naar wat nieuwssites surfte", zegt Guido Knockaert, secretaris van KSCT Menen (derde amateurklasse). "Mario was een supporter die uit het goede hout was gesneden. Via zijn vader Willy zaliger kreeg hij de clubliefde met de paplepel mee. Mario was altijd aanwezig bij de thuismatchen en ontbrak weinig op de uitwedstrijden. Zijn clubsjaal droeg hij altijd, ook als het wat minder ging met de ploeg. Hij kon zich daar over opwinden en gaf gezonde kritiek, maar bleef trouw supporteren. Hij was ook altijd bereid om te helpen als er iets moest gedaan worden op de club."





Ook Rudy Porreye, voorzitter van de supportersclub Stadion Devos KSCT Menen, reageert aangeslagen op het overlijden. "Mario was een prachtmens, een supporter pur sang. In z'n vrije tijd kon je 'm veel vinden in het Sportpaleis, ons supporterslokaal. Zondag zag ik 'm nog, toen hij aanwezig was op de verloren thuismatch tegen Dikkelvenne. Dit verlies komt bijzonder hard aan." Wanneer de uitvaartplechtigheid van Mario Ackou plaatsvindt, is nog niet duidelijk. De man heeft geen naaste familie. (DBEW/VHS)