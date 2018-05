Verplaatsbare trajectcontrole tegen zwaar vervoer in dorpskern 31 mei 2018

De stad Menen wil het zware vervoer dat de verbodsborden in de centra negeert, efficiënter detecteren en beboeten.





De waarschuwingsborden lijken weinig uit te halen en daardoor rijdt er nog te veel zwaar vervoer in de centra van Menen en deelgemeenten. "We kiezen daarom voor de plaatsing van een verplaatsbare trajectcontrole via ANPR-camera's, een efficiënte manier om het zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren", weet burgemeester Martine Fournier (CD&V).





"Door trajectcontrole via ANPR-camera's kunnen we ook een maximale snelheid over een langere vaste afstand afdwingen." Aangezien de politiezone Grensleie verantwoordelijk wordt voor de verwerking van de camerabeelden, moeten ook de gemeenten Wevelgem en Ledegem nog goedkeuring geven in de gemeenteraad. (XCR)