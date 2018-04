Verkeershinder door herstellingswerken op A19 07 april 2018

02u43 0 Menen Volgende week is het extra opletten geblazen op de A19 in Menen. Daar worden in de richting van Kortrijk herstellingswerken uitgevoerd.

Die zijn nodig na een ongeval van anderhalf jaar geleden. Er waren toen ingrijpende werken bezig op de snelweg, waardoor zelfs één rijrichting dicht was en het kruisende verkeer op het asfalt van de andere rijrichting werd geleid.





Wegdek beschadigd

Op 6 oktober kantelde in die zone een vrachtwagen, geladen met duizenden kilo's aardappelen. De trucker raakte zwaargewond. Twee automobilisten die verrast waren, reden in op de vrachtwagen. Het wegdek raakte daarbij beschadigd en dat wordt nu dus hersteld. Tijdens de werken, die normaal op vrijdag 13 april afgerond zullen zijn, is maar één rijstrook beschikbaar. (VHS)