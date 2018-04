Vergist van rijstrook: spookrijden eindigt met zware klap 26 april 2018

02u38 0 Menen Daisy L. (62) uit Kortrijk raakte gisteren kort voor de middag vrij ernstig gewond toen ze al spookrijdend een frontale botsing veroorzaakte.

Dat gebeurde iets voor half twaalf langs de N32 in Menen. L. kwam met haar Citroën C3 uit de Bruggestraat en draaide rechts de expresweg op om in de richting van de A19 te rijden. De vrouw vergiste zich echter en belandde op de dubbele rijstrook van het tegenliggend verkeer. Een paar honderd meter verder volgde de klap. "Ik was compleet verrast", zegt Bernard Vanhoutte (55) uit Kortrijk. "Ik remde nog maar mijn Mercedes werd frontaal aangereden. De klap was zeer hevig."





Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. De brandweer haalde Daisy L. zo voorzichtig mogelijk uit het wrak. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Dat gebeurde even later ook met Bernard Vanhoutte. "Ik heb geen uiterlijke verwondingen maar voel wel hier en daar pijn", klonk het voor hij in de ziekenwagen stapte.





Het was al het tweede ongeval met een spookrijder in evenveel dagen, in Zuid-West-Vlaanderen. Dinsdag vergiste een 67-jarige vrouw uit Gits zich toen ze in Beveren bij Roeselare de R32 opreed. Ze belandde op de dubbele rijvakken van het verkeer in tegenovergestelde richting. Net geen twee kilometer verderop kwam het tot een botsing met een bestelwagen. De vrouw had veel geluk: ze bleef zo goed als ongedeerd. (VHS)