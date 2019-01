Verduisterden werknemers klanten- en leveranciersgegevens om zelf bedrijf op te richten? Alexander Haezebrouck

21 januari 2019

15u30 0 Menen Twee ex-werknemers van het koper- en metaalverwerkend bedrijf Lesage nv in Menen, moesten zich maandagmorgen op de rechtbank verantwoorden omdat ze klanten- en leveranciersgegevens van het bedrijf zouden verduisterd hebben. Beiden ontkennen met klem en ook volgens het openbaar ministerie is er geen bewijs dat ze een misdrijf pleegden.

Beide mannen, T. W. (31) uit Bellegem en V. D. (44) uit Oostende namen in 2014 plots ontslag uit het bedrijf. Twee maanden later richtten ze zelf een koperverwerkend bedrijf op. V. D. stapte na enkele maanden opnieuw uit het bedrijf omdat het te weinig winstgevend was voor twee vennoten. “Ze hadden hun uitstap minutieus voorbereid en alles lag al klaar om een exacte kopie van nv Lesage op te starten”, pleitte de advocaat van de zaakvoerder van het bedrijf die ook het Parkhotel in Kortrijk uitbaat. “Ze hebben daarvoor klanten- en leverancierslijsten, prijszettingen verduisterd en meegenomen om te gebruiken om hun concurrerend bedrijf op te richten. En dat terwijl de zaakvoerder van nv Lesage enkele jaren daarvoor T. W. in dienst nam uit vriendendienst voor zijn vader die hij goed kende. T. W. veroorzaakte in 2007 een dodelijk verkeersongeval toen hij dronken ging spookrijden op de E17. Daarmee haalde hij T. W. uit het slop om uiteindelijk stank voor dank te krijgen.” De beklaagden zelf vragen de vrijspraak. “Ze hebben helemaal niets ontvreemd of gewist”, pleitten hun advocaten. “Er zijn huiszoekingen geweest in het bedrijf en in hun privé woningen en computers, nooit werd iets gevonden. Natuurlijk hadden ze al voor hun ontslag een businessplan, waren ze gaan praten met de bank en hadden ze een goedkope huurovereenkomst voor hun bedrijf. Maar dat mag. Het was geen kopie, maar zijn erg kleinschalig begonnen. Dat het niet sympathiek overkomt, kan ik begrijpen, maar ze hebben niets crimineels gedaan. Dit is een wraakactie van de zaakvoerder van nv Lesage omdat de vader van T. W. uiteindelijk besliste om Lesage nv niet over te nemen.” Ook het openbaar ministerie vorderde geen straffen tegenover de ex-werknemers en stelde dat er volgens hun geen misdrijf werd gepleegd. Ze schikken zich naar de wijsheid van de rechter. Volgens T. W. is het Lesage dat aan concurrentievervalsing deed door naar leveranciers in de sector te mailen om zeker niet met hen in zee te gaan. “Hij ging zelfs zo ver door mijn ouders en zus te belagen door hen briefjes te schrijven”. De rechter velt een vonnis op vier februari.