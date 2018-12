Verdienstelijke brandweermannen in de bloemetjes Redactie

01 december 2018

16u19 0

Tijdens het feest van Sint-Barbara werden verschillende brandweermannen van het Lauwse brandweerkorps gehuldigd in het clublokaal feestzaal De Club. Postoverste Frank Degraeve kreeg applaus voor veertig jaar dienst. Voor Patrick Depoortere lag een gouden medaille klaar in de Orde van Leopold II. Eerste sergeant Filiep Vanryckeghem kreeg een burgerlijke medaille. Lof was er ook voor de drie nieuwe korporaals die bevorderd werden: Pieter Altes, Olivier Calle en Kevin Dosquet die afwezig was. Tot slot kregen Romano Algoet, Pieter Altes, Frederik Lapauw en Wim Devos hun brevet voor de cursus die ze volgden.