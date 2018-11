Veertiger met blanco strafblad overvalt bejaarde vrouw 27 november 2018

Yvan B. (48) uit Menen overviel op 20 september in de Kortrijkstraat in Menen een vrouw van 71 jaar. Dat deed hij gewoon overdag.





De man heeft een blanco strafregister. "Ik weet niet wat me heeft bezield", zegt hij nu. Yvan B. uit Menen stond gisteren voor de rechter in Kortrijk terecht en riskeert maar liefst één jaar celstraf omdat hij een handtas stal van een bejaarde vrouw. Toen het slachtoffer de handtas niet meteen wou loslaten, kwakte B. haar tegen de muur. Getuigen konden de dader wat verderop klissen.





"Ik weet nog altijd niet wat me heeft bezield", zei hij tegen de rechter. "Ik heb er veel spijt van. Ik heb wel een echtscheiding, depressie en hersenbloeding achter de rug, maar dat zijn geen excuses." Hij laat zich ook begeleiden voor zijn financiële problemen. Een justitie-assistent zal nagaan of hij geen baat zou hebben met begeleidende maatregelen. (LSI)