Veel rook bij schoorsteenbrand vlakbij A19 VHS

05 januari 2019

11u12 0

De brandweer rukte zaterdagvoormiddag iets voor tien uur uit naar de landelijke Pekkestraat in Menen. Daar was een brand gemeld in een alleenstaande woning. Toen de blussers ter plaatse kwamen, merkten ze dat het eigenlijk om een schoorsteenbrand ging. Die ging gepaard met een grote rookontwikkeling die op de A19 vlakbij de aandacht trok van honderden automobilisten. Het vuur was snel onder controle. De eigenaar van de woning kreeg de raad om zijn schoorsteen eens deftig te laten schoonmaken.